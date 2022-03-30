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В Бурятии потеплеет до +16

В Бурятии потеплеет до +16
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни

В Бурятии, наконец, ощутимо потеплеет. Уже в конце недели в республике ожидается до +16 градусов. Но по ночам, особенно на севере, всё ещё будут морозы – до -27 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -6,-11, по северу до -22,-27, днём +4,+9, местами -1,-6.

В пятницу, 1 апреля, также переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер западный 5-10, по северной половине порывы до 13-16 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +7,+12, местами +2,-3.

В субботу, 2 апреля, в республике преимущественно без осадков, по трассе БАМ облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +11,+16, местами +1,+6.

прогноз погоды

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