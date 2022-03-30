Наталья Ивановна Плакина отдала больнице 40 лет
На 62-м году скоропостижно ушла из жизни ветеран городской больницы №4 Плакина Наталья Ивановна. Её не стало 29 марта, сообщили в минздраве Бурятии.
Наталья Ивановна родилась в селе Тамир Кяхтинского района.
В городской больнице №4 Наталья Ивановна проработала медицинской сестрой без малого четыре десятка лет. Трудиться начала в 1982 году. В 1997-м ушла в декретный отпуск. В 2000 году продолжила трудовую деятельность в больнице. С августа 2003-го работала в должности медицинской сестры в центральном стерилизационном отделении.
В 2018 году ушла на заслуженный отдых.
За добросовестный труд и преданность своему делу была награждена почётными грамотами городской больницы №4, комитета здравоохранения г. Улан-Удэ, министерства здравоохранения Бурятии. Ей было присвоено почётное звание «Ветеран труда».
- За годы безупречной работы Наталья Ивановна зарекомендовала себя как грамотная и опытная медицинская сестра, дисциплинированный и ответственный работник, мудрый наставник для молодых специалистов. Наталью Ивановну отличали исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность, скромность и внимание к окружающим, - отмечают в больнице.
Прощание с Натальей Ивановной состоится 1 апреля.
26 марта на 71-м году ушла из жизни медицинская сестра городской больницы №5 Бабуева Зинаида Раднаевна.
В Улан-Удэ ушла из жизни ветеран больницы №4
Общество, Фото:
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