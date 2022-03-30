В микрорайонах Улан-Удэ завершается ремонт канализационного трубопровода

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Коллектор обслуживает Мясокомбинат и Мелькомбинат



В Улан-Удэ завершается ремонт канализационного трубопровода, который обслуживает жилмассивы в микрорайонах Мясокомбинат и Мелькомбинат. Сейчас специалисты подрядной организации обустраивают камеры, монтируют футляр и прокладывают левую нитку коллектора. Общая строительная готовность объекта составляет более 98 процентов.



Ход работ на трёх реконструируемых участках проверил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства вместе со специалистами МУП «Водоканал». В настоящее время ремонт идёт на ул. Пугачёва, пересечение путей ООО «РЖД», территории ООО «Терем», ул. Ключевская, в районе кольцевой развязки «Беркут».



– Мы переключили отведение стоков с аварийного коллектора на новый. Коллектор работает в штатном режиме, пропускную способность обеспечивает в полном объёме. Подрядчик заканчивает работы по присоединению второй ветки коллектора и начнутся работы по благоустройству, – рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Протяжённость старого канализационного коллектора составляет 2563 метра. После реконструкции общая протяжённость коллектора за счёт возведения двух веток составит – 4635,5 м, диаметром 350-450 мм. В том числе правая нитка – 2304,9 м, левая нитка – 2330,6 м.



– По проекту у нас идёт строительство двух веток, одна будет постоянно работать, а вторая будет резервная, сейчас мы готовим к запуску вторую ветку. Старый коллектор мы уже частично демонтировали, работаем в круглосуточном режиме – рассказал руководитель проекта ООО «Дорстройсервис» Юрий Кузнецов.



Напомним, существующий коллектор был построен в 1969 году, капремонт участка сетей водоотведения не проводился с начала эксплуатации, износ напорного коллектора составляет 100%. Реконструкция стала возможной благодаря финансовой поддержке от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 93 млн рублей. Около 62 млн рублей – собственные средства МУП «Водоканал». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

