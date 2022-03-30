Мальчиков назвали Евгением и Александром
29 марта в Закаменском районе Бурятии зарегистрирована вторая двойня с начала года. В семье Николая и Ирины 18 марта родились сразу двое сыновей. Малышей назвали Александр и Евгений.
Семья с рождением двойни приобрела статус многодетной, поскольку у Николая и Ирины уже подрастают две старших дочери.
Представители районного отдела ЗАГС поздравили родителей и пожелали им терпения, много сил и здоровья всей семье. Также им вручили первые документы – свидетельства о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Закаменском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню
Общество, Фото:
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