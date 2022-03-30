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В Улан-Удэ прозвучат популярные песни о любви 60-х годов

В Улан-Удэ прозвучат популярные песни о любви 60-х годов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Русский драмтеатр представит новую музыкальную постановку

В Улан-Удэ государственный Русский драматический театр имени Н.А.Бестужева представит премьеру - музыкальный спектакль в постановке народного артиста Бурятии Сергея Васильева «Звёзды любви» (12+), посвященный песням 60-х годов о любви.

В исполнении артистов драмтеатра прозвучат любимые многими зрителями композиции: «Два берега», «А у нас во дворе», «Королева красоты», «Любовь - волшебная страна», «Проснись и пой», «Эти глаза напротив», «Шагает солнце по бульварам», «Последняя электричка».

Как сообщает пресс-служба театра, это концерт-воспоминание с музыкально-театральным действом о легендарных исполнителях: Ларисе Мондрус, Елене Камбуровой, Валерии Ободзинском, Муслиме Магомаеве, Майе Кристалинской, Марке Бернесе, Эдите Пьеха и других.

– Мы просто хотим вспомнить замечательные песни 60-х годов. В них мы можем увидеть своих молодых мам и пап. Эти песни - душа России, мне кажется, сейчас таких уже нет. Это музыкальный спектакль о любви, страсти, предательстве, об изменах, о долге, прощении, встречах и расставаниях. Он будет в форме песенного диалога с танцами того времени, – рассказал режиссер Сергей Васильев.

Музыкальный спектакль «Звёзды любви» состоится в Русском драмтеатре 22 и 23 апреля. 
Улан-Удэ спектакль песни

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