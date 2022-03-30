Сервис станет отечественным аналогом Apple Pay и Google Pay
Российские банки готовы к внедрению СБПэй. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены - приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России, сообщает РИА Новости.
Большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля - именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП. Некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили - среди них банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.
Сообщается, что «Почта банк» завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. Сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнёт предоставлять и «Абсолют банк».
Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй - это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу с помощью NFC. В настоящее время россиянам доступен ещё один сервис бесконтактной оплаты - Mir Pay от платежной системы «Мир».
Банки России готовятся к внедрению СБПэй
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сервис станет отечественным аналогом Apple Pay и Google Pay
Завершилось мартовское комплектование детских садов
Работы ведутся на долгострое на проспекте Строителей
Ребята увидели, как совершается погружение
Вакцинация от клещевого энцефалита идёт полным ходом
Теперь жители Бурятии смогут ездить в соседнюю страну на машинах и автобусах
Ситуация с COVID-19 значительно улучшилась в последние дни
Для бурятской лыжницы серебра чемпионата России пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду
Мужчина выполнял работу электрика
В дело вмешалась прокуратура
Отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса стартует в Чите
Зрителей ожидает новый формат турнира
Событие запланировали в рамках празднования 200-летия со дня рождения бурятского учёного
В Улан-Удэ днём обещают не более четырёх градусов тепла
Общество, 29.03.2022
Мероприятие посвящено двухсотлетию со дня рождения первого бурятского учёного