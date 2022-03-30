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Банки России готовятся к внедрению СБПэй

Банки России готовятся к внедрению СБПэй
Общество,  Фото:Pexels
Сервис станет отечественным аналогом Apple Pay и Google Pay

Российские банки готовы к внедрению СБПэй. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены - приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России, сообщает РИА Новости.

Большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля - именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП. Некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили - среди них банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.

Сообщается, что «Почта банк» завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. Сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнёт предоставлять и «Абсолют банк».

Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй - это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу с помощью NFC. В настоящее время россиянам доступен ещё один сервис бесконтактной оплаты - Mir Pay от платежной системы «Мир».
Сервис аналог банки

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