В Улан-Удэ в марте путёвки в детсады получили 145 детей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Завершилось мартовское комплектование детских садов



В столице Бурятии прошло мартовское комплектование детских садов. Руководители детсадов подали заявки на 1027 детей: 214 детей (от 1,5 до 3 лет), 813 (от 3 до 7 лет). Путёвки получили 145 детей, из них в возрастной категории от 1,5 до 3 лет - 70 детей, от 3 до 7 лет – 75, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.



Также завершилось второе комплектование в новые дошкольные учреждения «Калинка», «Ёлочка» и «Зорька». Заведующие подали заявки на 469 детей: 167 детей (1,5 до 3 лет), 302 ребенка (от 3 до 7 лет).



В результате детсады укомплектованы 84 детьми, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 33, от 3 до 7 лет - 51.



В городском комитете образования напоминают родителям, проверить желаемую дату зачисления в электронной карточке ребенка. Комплектование в новые детские сады пройдет в несколько этапов до полного их заполнения.



Для изменения даты зачисления родителям необходимо обратиться с заявлением в комитет по адресу: улица Советская, 23 в дни приема по предварительной записи, либо направив заявление на ko@ulan-ude-eg.ru.