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В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию

В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования проведут в Селенгинском районе

16 апреля в Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному ориентированию – второй этап кубка РБ летнего сезона 2022 года. Соревнования проведут в Селенгинском районе, на перевале Убиенный (110 км на юго-запад от Улан-Удэ).

Турнир проводится в дисциплине «кросс-классика». Предварительная регистрация на онлайн-сервисе Orgeo заканчивается в 18:00 13 апреля. Выдача номеров участников и приём заявок с допуском врача производятся 16 апреля с 11:30 до 12:30. Парад открытия начнётся в 12:30. Старт соревнований будет дан в 13:00. Контрольное время для всех дистанций – 2 часа.

- Спортсмены возрастной категорий М12, Ж12 М 14, и Ж 14, и моложе обязаны участвовать в соревнованиях с защищёнными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами, - сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
Бурятия спортивное ориентирование спорт Селенгинский район первенство Бурятии

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