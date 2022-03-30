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В Бурятии клещи пока не нападают на людей

В Бурятии клещи пока не нападают на людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцинация от клещевого энцефалита идёт полным ходом

В Бурятии клещи пока не проявляют активность.

По данным на 28 марта, людей, обратившихся с укусами в больницы, не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В 2022 году запланировано привить от клещевого энцефалита 86,3 тыс человек. Сейчас привито 10,7 тыс человек, что составляет 12,5 % от плана. Из них 6,1 тыс детей – это 29,2 % от плана.

Профилактические прививки продолжаются. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

Также в этом сезоне запланировано провести обработки территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади 2800 га.

клещи

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