В Бурятии клещи пока не нападают на людей

Вакцинация от клещевого энцефалита идёт полным ходом



В Бурятии клещи пока не проявляют активность.



По данным на 28 марта, людей, обратившихся с укусами в больницы, не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В 2022 году запланировано привить от клещевого энцефалита 86,3 тыс человек. Сейчас привито 10,7 тыс человек, что составляет 12,5 % от плана. Из них 6,1 тыс детей – это 29,2 % от плана.



Профилактические прививки продолжаются. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.



Также в этом сезоне запланировано провести обработки территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади 2800 га.



