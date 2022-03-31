 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Улан-Удэ проведут акцию «Город без покрышек»

В Улан-Удэ проведут акцию «Город без покрышек»
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Она пройдёт в период месячника по санитарной очистке и уборке территорий

В Октябрьском районе Улан-Удэ с наступлением тёплого периода увеличилось количество обращений, поступающих в местную администрацию, по вопросам благоустройства и санитарного состояния. Жители обращают внимание и на проблему применения использованных шин (покрышек) для благоустройства территории.

- Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.06.2021 № 399 с 01.03.2021 отходы шин, относящиеся к группе однородных отходов IV класса опасности, подлежат утилизации и запрещены к вторичному использованию для оборудования ограждений, цветников и т.д., - сообщает администрация Октябрьского района.

В период весеннего месячника по санитарной очистке и уборке территорий, с 11 апреля по 18 апреля, будет проведена акция «Город без покрышек». Образовательным учреждениям, управляющим организациям и ТСЖ необходимо организовать сбор и утилизацию шин в соответствии с новыми требованиями.
Улан-Удэ Октябрьский район акция благоустройство мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём до +6
В Улан-Удэ днём до +6
Общество, 31.03.2022
В республике преимущественно без осадков
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Общество, 30.03.2022
В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 30.03.2022
В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову
Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»
Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»
Общество, 30.03.2022
Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной
Лучшему «Мужскому голосу» подарят нож от бурятского ювелира
Лучшему «Мужскому голосу» подарят нож от бурятского ювелира
Общество, 30.03.2022
Улан-Удэ примет международный конкурс молодых оперных певцов
В Селенгинском районе Бурятии благоустроят 10 детских площадок
В Селенгинском районе Бурятии благоустроят 10 детских площадок
Общество, 30.03.2022
Всего в республике обустроят 247 зон отдыха
В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом
В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом
Общество, 30.03.2022
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
Общество, 30.03.2022
Соревнования проведут в Селенгинском районе
В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
Общество, 30.03.2022
Конкурс проводился по трём номинациям
В Закаменском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню
В Закаменском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню
Общество, 30.03.2022
Мальчиков назвали Евгением и Александром
В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы
В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы
Общество, 30.03.2022
Они будут проверять факты загораний, а также проводить профилактические мероприятия
На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей
На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей
Общество, 30.03.2022
В столице Бурятии отремонтируют усадьбу Гoлдoбинa
В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты
В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты
Общество, 30.03.2022
Регион получит 359 млн рублей на завершение работ
Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
Общество, 30.03.2022
Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований
Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Общество, 30.03.2022
Всероссийский турнир проходил в Подмосковье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^