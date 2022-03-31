Она пройдёт в период месячника по санитарной очистке и уборке территорий
В Октябрьском районе Улан-Удэ с наступлением тёплого периода увеличилось количество обращений, поступающих в местную администрацию, по вопросам благоустройства и санитарного состояния. Жители обращают внимание и на проблему применения использованных шин (покрышек) для благоустройства территории.
- Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.06.2021 № 399 с 01.03.2021 отходы шин, относящиеся к группе однородных отходов IV класса опасности, подлежат утилизации и запрещены к вторичному использованию для оборудования ограждений, цветников и т.д., - сообщает администрация Октябрьского района.
В период весеннего месячника по санитарной очистке и уборке территорий, с 11 апреля по 18 апреля, будет проведена акция «Город без покрышек». Образовательным учреждениям, управляющим организациям и ТСЖ необходимо организовать сбор и утилизацию шин в соответствии с новыми требованиями.
В Улан-Удэ проведут акцию «Город без покрышек»
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