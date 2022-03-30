В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Регион получит 359 млн рублей на завершение работ



Дополнительные средства из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов после наводнения 2019 года получит Иркутская область. Такое распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В этом году регион получит 53,4 млн рублей, в следующем – 305,6 млн рублей. На эти средства восстановят три объекта.



- В Иркутской области после разрушительного наводнения 2019 года осталось восстановить всего три дорожных объекта. Это реконструкции двух мостов в Тулунском районе и дороги Голуметь – Новостройка в Черемховском районе, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Мост через реку Изегольчик начали восстанавливать в конце прошлого года. Заключён контракт с подрядчиком, он ведёт подготовительные работы. На место реконструкции доставлены инертные материалы, в ближайшее время привезут сваи и трубы. Провести работы и сдать мост в эксплуатацию планируется к началу октября текущего года. Стоимость реконструкции составляет 110 млн рублей. Из них уже оплачено 60 млн рублей.



В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика для реконструкции моста через реку Малый Едогон на автодороге Тулун – Икей. Заключить контракт планируется через месяц. Провести работы подрядная организация должна будет в течение полутора лет.



Завершающим объектом восстановления дорог после наводнения станут три километра пути между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Сейчас завершается согласование проектной документации. После этого проектная документация пройдёт проверку в государственной экспертизе, будут объявлены торги и определён подрядчик. Провести работы он должен до конца 2023 года.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, во время наводнения 2019 года в регионе было повреждено 160 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, 36 мостов и 86 водопропускных труб.

