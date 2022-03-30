 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 марта

29 марта

Популярное

В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты

В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Регион получит 359 млн рублей на завершение работ

Дополнительные средства из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов после наводнения 2019 года получит Иркутская область. Такое распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В этом году регион получит 53,4 млн рублей, в следующем – 305,6 млн рублей. На эти средства восстановят три объекта.

- В Иркутской области после разрушительного наводнения 2019 года осталось восстановить всего три дорожных объекта. Это реконструкции двух мостов в Тулунском районе и дороги Голуметь – Новостройка в Черемховском районе, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мост через реку Изегольчик начали восстанавливать в конце прошлого года. Заключён контракт с подрядчиком, он ведёт подготовительные работы. На место реконструкции доставлены инертные материалы, в ближайшее время привезут сваи и трубы. Провести работы и сдать мост в эксплуатацию планируется к началу октября текущего года. Стоимость реконструкции составляет 110 млн рублей. Из них уже оплачено 60 млн рублей.

В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика для реконструкции моста через реку Малый Едогон на автодороге Тулун – Икей. Заключить контракт планируется через месяц. Провести работы подрядная организация должна будет в течение полутора лет.

Завершающим объектом восстановления дорог после наводнения станут три километра пути между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Сейчас завершается согласование проектной документации. После этого проектная документация пройдёт проверку в государственной экспертизе, будут объявлены торги и определён подрядчик. Провести работы он должен до конца 2023 года.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, во время наводнения 2019 года в регионе было повреждено 160 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, 36 мостов и 86 водопропускных труб.
Иркутская область дорожный ремонт транспорт мост ремонт наводнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Общество, 30.03.2022
Всероссийский турнир проходил в Подмосковье
В Иркутской области возведут 26 ФАПов и 9 амбулаторий
В Иркутской области возведут 26 ФАПов и 9 амбулаторий
Общество, 30.03.2022
Финансирование региональной программы на 5 лет составляет около 11 млрд рублей
В Улан-Удэ выбрали «Ученика года – 2022»
В Улан-Удэ выбрали «Ученика года – 2022»
Общество, 30.03.2022
Городской конкурс выиграла старшеклассница из лингвистической гимназии №3
В Бурятии состоялось первенство по шахматам среди ветеранов
В Бурятии состоялось первенство по шахматам среди ветеранов
Общество, 30.03.2022
Победителем турнира стал 68-летний шахматист
Росавиация продлила до 7 апреля ограничения на полёты
Росавиация продлила до 7 апреля ограничения на полёты
Общество, 30.03.2022
Режим ограничения действует в 11 городах страны
В Улан-Удэ идёт подготовка к возможному наводнению
В Улан-Удэ идёт подготовка к возможному наводнению
Общество, 30.03.2022
Проверяются системы оповещения, спецтехника и пункты размещения
«Миссия невыполнима»: Улан-удэнцы провели эксперимент с проблемным маршрутом
«Миссия невыполнима»: Улан-удэнцы провели эксперимент с проблемным маршрутом
Общество, 30.03.2022
Чтобы уехать на маршрутке №95, приходится ждать по часу
В Улан-Удэ волонтёры вяжут вещи для недоношенных малышей
В Улан-Удэ волонтёры вяжут вещи для недоношенных малышей
Общество, 30.03.2022
Пледы, которыми укрывают детей, размером с носовой платок
ЕР с Минпросвещения доведут до завершения программу капремонта школ
ЕР с Минпросвещения доведут до завершения программу капремонта школ
Общество, 30.03.2022
В большинстве регионов стартовала программа капремонта школ
В Бурятии сельчанка запустила собственный бизнес по соцконтракту
В Бурятии сельчанка запустила собственный бизнес по соцконтракту
Общество, 30.03.2022
Предпринимательница открыла магазин в Мухоршибири
Ведущие солисты Бурятии и Монголии выступят в Улан-Удэ
Ведущие солисты Бурятии и Монголии выступят в Улан-Удэ
Общество, 30.03.2022
Звёзды оперы и эстрады споют на юбилейном вечере Даримы Линховоин
В Бурятии квартиры для сирот теперь можно продать без торгов
В Бурятии квартиры для сирот теперь можно продать без торгов
Общество, 30.03.2022
Теперь не нужно разбираться в сложной системе торгов
В Бурятии потеплеет до +16
В Бурятии потеплеет до +16
Общество, 30.03.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
В микрорайонах Улан-Удэ завершается ремонт канализационного трубопровода
В микрорайонах Улан-Удэ завершается ремонт канализационного трубопровода
Общество, 30.03.2022
Коллектор обслуживает Мясокомбинат и Мелькомбинат

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^