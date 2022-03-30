Алиса Жамбалова взяла серебро чемпионата России





Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую медаль на чемпионате России-2022, который проходит в Сыктывкаре. Алиса стала серебряным призёром в гонке на 10 километров классическим стилем.Уверенную победу одержала лидер российской сборной Наталья Непряева, обладательница «Большого хрустального глобуса», олимпийская чемпионка в эстафете. Она пробежала дистанцию за 29 минут и 16 секунд.Занявшая второе место Алиса Жамбалова уступила победительнице 40 секунд.На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проигравшая Непряевой 52,1 секунды.Гонка показала, что на этом чемпионате ни одна из участниц не готова бороться на равных с Натальей Непряевой. При этом сама Наталья призналась, что ей непросто быть единственным фаворитом и что такая ответственность немного давит, отмечает RT.Для Жамбаловой же, напротив, серебряная награда чемпионата страны стала важной вехой. Ещё в прошлом сезоне она выступала в «Тур де Ски», но потом тяжело заболела коронавирусом и пропустила весь летний этап подготовки. Восстановить форму ей удалось только этой зимой, и теперь на чемпионате России спортсменка из Бурятии прикладывает максимум усилий, чтобы пробиться в сборную страны.В разделке у неё получилось показать весьма достойный результат, хотя и не без доли везения. Жамбалова уходила на старт под 54-м номером, а спустя 30 секунд на дистанцию отправилась Непряева. Олимпийская чемпионка достаточно быстро догнала соперницу и вышла вперёд, но Алиса уверенно встала у неё за спиной и продержалась так почти до самого финиша.- Честно скажу, мне повезло, что Наталья меня догнала. Это помогло мне преодолеть порог усталости, в одиночку было бы сложно. Но было тяжело за ней держаться, и то, что я смогла вработаться, помогло мне превзойти свои ожидания, — цитирует Жамбалову «Чемпионат».К сожалению, для Алисы серебра чемпионата России оказалось пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду. По словам президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, «она будет только в расширенных списках», но тренироваться с основной командой не сможет.При этом глава федерации в целом позитивно оценила выступление ближайшего резерва. «Честно скажу, мне всё нравится: как они себя проявляют, бьются. Вообще, у девочек хорошие результаты. Единственное, что огорчает, — у Натальи Непряевой здесь нет соперниц», — заявила Вяльбе.