 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 марта

29 марта

Популярное

Алиса Жамбалова взяла серебро чемпионата России

Алиса Жамбалова взяла серебро чемпионата России
Общество, 
Для бурятской лыжницы серебра чемпионата России пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую медаль на чемпионате России-2022, который проходит в Сыктывкаре. Алиса стала серебряным призёром в гонке на 10 километров классическим стилем.

Уверенную победу одержала лидер российской сборной Наталья Непряева, обладательница «Большого хрустального глобуса», олимпийская чемпионка в эстафете. Она пробежала дистанцию за 29 минут и 16 секунд.

Занявшая второе место Алиса Жамбалова уступила победительнице 40 секунд.

На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проигравшая Непряевой 52,1 секунды.

Гонка показала, что на этом чемпионате ни одна из участниц не готова бороться на равных с Натальей Непряевой. При этом сама Наталья призналась, что ей непросто быть единственным фаворитом и что такая ответственность немного давит, отмечает RT.

Для Жамбаловой же, напротив, серебряная награда чемпионата страны стала важной вехой. Ещё в прошлом сезоне она выступала в «Тур де Ски», но потом тяжело заболела коронавирусом и пропустила весь летний этап подготовки. Восстановить форму ей удалось только этой зимой, и теперь на чемпионате России спортсменка из Бурятии прикладывает максимум усилий, чтобы пробиться в сборную страны.

В разделке у неё получилось показать весьма достойный результат, хотя и не без доли везения. Жамбалова уходила на старт под 54-м номером, а спустя 30 секунд на дистанцию отправилась Непряева. Олимпийская чемпионка достаточно быстро догнала соперницу и вышла вперёд, но Алиса уверенно встала у неё за спиной и продержалась так почти до самого финиша.

- Честно скажу, мне повезло, что Наталья меня догнала. Это помогло мне преодолеть порог усталости, в одиночку было бы сложно. Но было тяжело за ней держаться, и то, что я смогла вработаться, помогло мне превзойти свои ожидания, — цитирует Жамбалову «Чемпионат».

К сожалению, для Алисы серебра чемпионата России оказалось пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду. По словам президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, «она будет только в расширенных списках», но тренироваться с основной командой не сможет.

При этом глава федерации в целом позитивно оценила выступление ближайшего резерва. «Честно скажу, мне всё нравится: как они себя проявляют, бьются. Вообще, у девочек хорошие результаты. Единственное, что огорчает, — у Натальи Непряевой здесь нет соперниц», — заявила Вяльбе. 

спорт Алиса Жамбалова лыжные гонки чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Алиса Жамбалова взяла серебро чемпионата России
Алиса Жамбалова взяла серебро чемпионата России
Общество, 30.03.2022
Для бурятской лыжницы серебра чемпионата России пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду
Жителю Бурятии не оплачивали дополнительную работу
Жителю Бурятии не оплачивали дополнительную работу
Общество, 30.03.2022
Мужчина выполнял работу электрика 
Казаки Забайкалья и Бурятии соберутся на «Казачий круг»
Казаки Забайкалья и Бурятии соберутся на «Казачий круг»
Общество, 30.03.2022
Отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса стартует в Чите
В Иркутске разыграют межрегиональный кубок по ММА
В Иркутске разыграют межрегиональный кубок по ММА
Общество, 30.03.2022
Зрителей ожидает новый формат турнира
В Бурятии установят ещё один памятник Доржи Банзарову
В Бурятии установят ещё один памятник Доржи Банзарову
Общество, 30.03.2022
Событие запланировали в рамках празднования 200-летия со дня рождения бурятского учёного
В Бурятии потеплеет до +7
В Бурятии потеплеет до +7
Общество, 30.03.2022
В Улан-Удэ днём обещают не более четырёх градусов тепла 
В Бурятии представят выставку документов о Доржи Банзарове
В Бурятии представят выставку документов о Доржи Банзарове
Общество, 29.03.2022
Мероприятие посвящено двухсотлетию со дня рождения первого бурятского учёного
В Монголии утроилось количество климатических катастроф
В Монголии утроилось количество климатических катастроф
Общество, 29.03.2022
Страна является одной из территорий, пострадавших от изменения климата
Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле
Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле
Общество, 29.03.2022
Заявки от команд принимаются до 4 апреля
На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы
На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы
Общество, 29.03.2022
В их состав вошли более тысячи военнослужащих
В Иркутской области провели «Братскую рыбалку»
В Иркутской области провели «Братскую рыбалку»
Общество, 29.03.2022
В соревнованиях участвовало более 370 рыболовов
В Бурятии прошло открытое первенство по вольной борьбе
В Бурятии прошло открытое первенство по вольной борьбе
Общество, 29.03.2022
За медали боролись юноши 2007-2011 годов рождения
В Забайкальске открылся транспортно-логистический комплекс
В Забайкальске открылся транспортно-логистический комплекс
Общество, 29.03.2022
Следующим этапом реконструкции станет увеличение пропускной способности ж/д станции
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
Общество, 29.03.2022
Для школьников и педагогов региона провели встречу в формате открытого урока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^