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В Улан-Удэ выбрали «Ученика года – 2022»

В Улан-Удэ выбрали «Ученика года – 2022»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Городской конкурс выиграла старшеклассница из лингвистической гимназии №3

В столице Бурятии завершился городской конкурс старшеклассников «Ученик года – 2022». Первое место заняла ученица 10 класса лингвистической гимназии №3 Дарья К. Второе место досталось Арине Ц. из гимназии №33, третье – Софии А. из школы №1. Дарья, Арина и София примут участие в республиканском конкурсе «Ученик года - 2022».

24 и 25 марта 19 лучших учеников из школ города прошли отборочный этап и представили свои школы на городском этапе. Творческие презентации, видеоролики, соревнования в интеллектуальном конкурсе, защита научных проектов – всё это стало испытанием для старшеклассников. В этот раз конкурсные задания проходили полностью в дистанционном формате, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Победа для Дарьи стала приятной неожиданностью. Девушка учится на «отлично» и планирует стать переводчиком или международным журналистом.

- Я рада, большое спасибо организаторам конкурса, конечно, благодарю своих учителей. Для меня очень приятно стоять на этой сцене и получать награды. Испытания были напряжёнными и одновременно проходить тур за туром было приятно и радостно. Я защитила мультимедийную презентацию, в которой я рассказала о себе и своих увлечениях. Видео я создала в программе Mооdboard. Также я с успехом ответила на все вопросы в интеллектуальной викторине на знание культуры нашего города. Создала видео о человеке, которым гордится наша родина – Мохосоеве Марксе Васильевиче. Делать видео об этом человеке было вдвойне приятно, так как я внучатая племянница этого научного деятеля, - сказала Дарья.

Также стали лучшими школьники в следующих номинациях:
- «Патриот родного края» - Александра Ш. из СОШ №31;
- «Инициатива и энергия» - Никита Б. из СОШ №8;
- «За сохранение традиции» - Алина Ж. из ФМШ №56;
- «Путь к успеху» - Любовь К. из СОШ №65;
- «За активную жизненную позицию» - Александр Ч. из СОШ №43;
- «Доброволец года» - Радна А. из СОШ №51;
-«Талант и творчество» - Юлия Б. из Российской гимназии №59;
- «Отчизны верные сыны» – Сергей М. из СОШ №58.

Улан-Удэ конкурс школа старшеклассники образование

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