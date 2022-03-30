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В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы

В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут проверять факты загораний, а также проводить профилактические мероприятия

В Улан-Удэ подписано распоряжение, согласно которому руководители и сотрудники администрации города и муниципальных учреждений будут привлекаться для работы в патрульных, манёвренной и патрульно-контрольной группах.

- Группы созданы для достижения высокого уровня готовности к оперативному реагированию на природные загорания, эффективные действия по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода огня на населённые пункты, пресечение незаконной деятельности в городских лесах, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Патрульные группы будут проверять факты загораний растительности, несанкционированные отжиги сухой травы, сжигания мусора, а также проводить профилактические мероприятия с населением по соблюдению правил противопожарного режима. Манёвренная группа из 13 человек, созданная на базе управления по ЧС, принимает меры по ликвидации отдельных очагов природных пожаров, оказывает содействие оперативным службам по эвакуации населения в случае угрозы перехода огня на населённый пункт.

В составе патрульно-контрольной группы: руководство управления по ЧС, поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ, сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии и управления МВД России по г. Улан-Удэ. Задача группы – проведение рейдовых мероприятий, контроль по выполнению собственниками и должностными лицами работы по очистке территорий, контроль за состоянием минерализованных полос, участие в расследовании правонарушений, связанных с лесными пожарами и прочее.

Группы будут работать на протяжении всего пожароопасного периода.
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