Жительнице Бурятии не выплатили долг при увольнении

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Жительница Джидинского района Бурятии работала у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере производства мясных полуфабрикатов. В декабре 2021 года она уволилась по собственному желанию.



В нарушение Трудового кодекса РФ работодатель при окончательном расчёте не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск. Женщина обратилась в прокуратуру.



Предпринимателю было внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого заявительнице оплатили долг по заработной плате в размере 15,9 тыс. рублей.



В отношении работодателя возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

