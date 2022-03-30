В дело вмешалась прокуратура
Жительница Джидинского района Бурятии работала у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере производства мясных полуфабрикатов. В декабре 2021 года она уволилась по собственному желанию.
В нарушение Трудового кодекса РФ работодатель при окончательном расчёте не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск. Женщина обратилась в прокуратуру.
Предпринимателю было внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого заявительнице оплатили долг по заработной плате в размере 15,9 тыс. рублей.
В отношении работодателя возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительнице Бурятии не выплатили долг при увольнении
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