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В Бурятии установят ещё один памятник Доржи Банзарову

В Бурятии установят ещё один памятник Доржи Банзарову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Событие запланировали в рамках празднования 200-летия со дня рождения бурятского учёного

В 2022 году в селе Додо-Ичетуй Джидинского района Бурятии планируется открыть памятник первому бурятскому учёному Доржи Банзарову.

Событие запланировали в рамках основных мероприятий и празднования в Бурятии 200-летия со дня рождения Банзарова. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве образования и науки Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия отмечает 200-летие со дня рождения Доржи Банзарова в этом году. Ответственным за празднование назначен зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

В 2019 году имя Доржи Банзарова вернули Бурятскому госуниверситету.

Справка:

Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.

Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.

В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.

В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.

В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.

Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).
памятник Доржи Банзаров

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