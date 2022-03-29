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Бдительный иркутянин вернул домой потерявшегося ребёнка

Бдительный иркутянин вернул домой потерявшегося ребёнка
Общество,  Фото:Pixabay
Мальчик ушёл из дома после ссоры с сестрой

28 марта в Иркутске Алексей Макеев возвращался домой с гаражного кооператива и обратил внимание на маленького мальчика, который находился на детской площадке без сопровождения взрослых. Ребёнок выглядел напуганным, и мужчина решил поинтересоваться всё ли у него в порядке. Мальчик рассказал, что перепутал автобус и заблудился, однако вспомнил свой адрес.

- Алексей вернулся за автомобилем и отвёз 7-летнего беглеца к родителям. Дома его встретила мама, которая двумя часами ранее сообщила о розыске в полицию, - рассказали в межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское».

Как оказалось, мальчик ушёл из дома после ссоры со старшей сестрой, не отпустившей его в гости. Он разбил свою копилку и отправился на прогулку самостоятельно.

В настоящее время руководство межмуниципального управления рассматривает вопрос о поощрении Алексея Макеева. 
Иркутск поступок

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