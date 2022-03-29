В соревнованиях также участвовали юные спортсмены из Иркутской области и Монголии
25 марта в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей. Традиционные соревнования были посвящены памяти гвардии капитана, воина-интернационалиста Батожапа Батуева.
Ежегодно в турнире принимают участие 200-300 спортсменов не только из Бурятии, но и соседних регионов. Этот год не стал исключением. На прошедших соревнованиях медали были разыграны в 11 весовых категориях среди более 350 спортсменов из Улан-Удэ и 16 районов республики, а также Иркутской области и Монголии.
Спортсменам из Бурятии удалось завоевать 35 медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. Подробнее с победителями и призёрами соревнования можно ознакомиться на сайте министерства спорта РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Борцы Бурятии выиграли 35 медалей домашнего турнира
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