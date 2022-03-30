В Улан-Удэ днём обещают не более четырёх градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 марта по республике малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, днём +2,+7, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -13,-15, днём +2,+4.
В Бурятии потеплеет до +7
Общество, Фото:
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