Зрителей концерта ожидают музыкальные подарки
В рамках VI международного музыкального фестиваля «Найдал» 30 и 31 марта на сцене театра оперы и балета состоятся заключительные концерты мероприятия (6+), сообщает пресс-служба колледжа искусства имени П. И. Чайковского.
Так, 30 марта в 17:00 пройдёт концерт лауреатов конкурса - молодых и талантливых исполнителей, покоривших своей безупречной игрой компетентное жюри.
А 31 марта в 18:00 в рамках творческо-образовательной сессии «Классика на берегах Байкала» и для поклонников музыкального искусства выступят выдающиеся исполнители из разных регионов страны и зарубежья.
В программе концерта предусмотрены шедевры мировой музыки в исполнении членов жюри конкурса. Ценителей искусства ожидает ещё один музыкальный подарок - выступление одной из самых востребованных артисток современного отечественного фортепианного искусства, заслуженной артистки РФ Екатерины Мечетиной.
Солисты исполнят свои номера в сопровождении симфонического оркестра оперного театра под управлением народного артиста Республики Бурятия, лауреата Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки Владимира Рылова.
Возрастное ограничение: 6+
В Улан-Удэ выступят лауреаты и гости международного фестиваля «Найдал»
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