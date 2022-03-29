В Улан-Удэ выступят лауреаты и гости международного фестиваля «Найдал»

Зрителей концерта ожидают музыкальные подарки



В рамках VI международного музыкального фестиваля «Найдал» 30 и 31 марта на сцене театра оперы и балета состоятся заключительные концерты мероприятия (6+), сообщает пресс-служба колледжа искусства имени П. И. Чайковского.



Так, 30 марта в 17:00 пройдёт концерт лауреатов конкурса - молодых и талантливых исполнителей, покоривших своей безупречной игрой компетентное жюри.



А 31 марта в 18:00 в рамках творческо-образовательной сессии «Классика на берегах Байкала» и для поклонников музыкального искусства выступят выдающиеся исполнители из разных регионов страны и зарубежья.



В программе концерта предусмотрены шедевры мировой музыки в исполнении членов жюри конкурса. Ценителей искусства ожидает ещё один музыкальный подарок - выступление одной из самых востребованных артисток современного отечественного фортепианного искусства, заслуженной артистки РФ Екатерины Мечетиной.



Солисты исполнят свои номера в сопровождении симфонического оркестра оперного театра под управлением народного артиста Республики Бурятия, лауреата Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки Владимира Рылова.



Возрастное ограничение: 6+