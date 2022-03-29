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В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум

В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Для школьников и педагогов региона провели встречу в формате открытого урока

Темой XI регионального Байкальского детского форума, который начал работу в Иркутской области на базе образовательного центра «Персей», стал Год народного искусства и нематериального культурного наследия в России. Культурно-образовательная программа мероприятия направлена на вопросы сохранения и преемственности традиций и обычаев, богатства народного искусства многонациональной страны и региона.

- В рамках образовательной программы форума «Диалог культур» школьники и молодые педагоги из разных городов и районов Иркутской области встретились с членом комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте России по межнациональным отношениям Андреем Худолеевым. Участники диалога обсудили тему «Информация в век информации. Влияние на общественное сознание», - сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

Как рассказали в ведомстве, встреча прошла в формате открытого урока.

- Для наших молодых коллег это был своего рода мастер-класс о том, как вести диалог с детьми на трудные, но очень важные темы, - прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Справка

Байкальский детский форум проводится с 2010 года. Участие в нём в этом году принимают 120 школьников из разных муниципалитетов региона. В программе мастер-классы, дискуссионные площадки, конкурсы, обмен опытом этнокультурного воспитания, экскурсии. Завершится форум 31 марта.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область форум образование школа дети школьники мастер-класс открытый урок

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