Улан-удэнки лечат душу с помощью гвоздетерапии

















В последнее время интернет кишит призывами полюбить себя, отпустить прошлое, начать жизнь без обид... Одним из способов «лечения души» стала гвоздетерапия — стояние и лежание человека на доске с гвоздями. Этот метод в последнее время всё больше набирает популярность среди жителей Улан-Удэ.Улан-удэнцы, практикующие гвоздетерапию, говорят в один голос, что она очень помогает не только улучшить физическое самочувствие, но и справиться с психологическими проблемами.Во время сеанса на стопах остаются лишь небольшие вмятинки, никаких крупных травм и крови не бывает. Кроме того, гвозди оцинкованы, а дощечки сделаны аккуратно и безопасно, чтобы человек не получил травмы.«Байкал-Daily» обратился к мастерам и любителям из Улан-Удэ, чтобы подробнее узнать о тибетской йоге на гвоздях.- Доска Садху – это мощный инструмент для духовной практики, представляющий собой доску с вертикально вбитыми гвоздями. Они расположены в равном расстоянии друг от друга и имеют одинаковую высоту и толщину. Вес тела на них распределяется равномерно, поэтому у вас нет ни единого шанса пораниться, - рассказала Оксана Гаськова, мастер тибетской йоги на гвоздях.Интерес к гвоздям у девушки проснулся давно, а заниматься этим мастерством она начала в конце прошлого года. Оксана прошла специальное обучение.- Со временем тело привыкает автоматически расслабляться. Вам становится гораздо легче переживать стрессовые для организма события. Правильно и качественно изготовленных доски идеально подходят для воздействия на стопы и некоторые части тела, на которых находятся основные энергетические каналы. Когда вы встаёте на доску, несколько десятков острых гвоздей стимулируют энергетические точки на поверхности стоп, очищая все тонкие энергетические каналы в теле. Это благотворно влияет на весь организм в целом, - рассказывает Оксана.По словам Оксаны, в столице Бурятии гвоздетерапию практикуют всё чаще. Существуют целые центры, которые обучают этому мастерству и проводят общие практики.- На стопах расположено 70 тысяч нервных окончаний, все они связаны с внутренними органами человека. Воздействие на эти точки стимулирует кровоток и насыщает всё тело кислородом. Человек наполняется энергией и чувствует себя более сильным и здоровым, - сообщается в аккаунте улан-удэнского «женского клуба» Улан-Удэ, где практикуют эту терапию.Некоторые женщины и даже мужчины решают попробовать стоять на гвоздях самостоятельно, но «заходит» не всем. Специалисты предупреждают, что нужно обращаться к опытным мастерам.- Увидела где-то в интернете, что это как бы не сложно и полезно, решила попробовать. Попросила знакомую принести гвозди и помочь с этим. Когда я впервые встала на гвозди, мне было очень больно. Но болевой порог у всех разный, я не хочу пугать. Сначала мне не понравилось из-за боли, хотела перестать, но не стала. Потом очень не понравилось, потому что всё тело «молило» перестать, но через минуту мне стало легко, хотя боль в стопах всё же осталась. И я заплакала. Не знаю почему, но я очень сильно рыдала и мне стало очень легко после этого на душе. Мои знакомые мужчины даже плакали на гвоздях. Это как будто высвобождает все скрытые эмоции, всю боль. Но если вы хотите практиковать это, даже просто для себя, всё равно нужно хотя бы прочитать об этом и вникнуть, потому что без знаний можно легко навредить себе. А лучше куда-нибудь записаться - к профи, - поделилась Дарья, новичок в гвоздестоянии.- Мне было плохо и очень больно. Я не особо чувствительный, но я бы не стал советовать, потому что потом ноги болели несколько дней и меня тошнило. Больше не стану, но опыт интересный, - рассказал Алексей.На гвоздях можно не только стоять. Но и лежать животом, спиной и опираться на руки. Мастера утверждают, что воздействие на каждый отдельный участок тела благоприятно сказывается на самочувствии. Причем как физическом, так и духовном. Но не стоит забывать, что у тибетской йоги на гвоздях есть противопоказания, поэтому лучше сначала посоветоваться с врачом.Кстати, специалист Оксана Гаськова рассказывает, что в Улан-Удэ некоторые мастера обучаются этому методу лишь в надежде заработать деньги.- В этой профессии в первую очередь важна духовность и проработка себя, потому что кто попало не сможет ставить других, а просто навредит себе морально, - добавила мастер.