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В Монголии утроилось количество климатических катастроф

В Монголии утроилось количество климатических катастроф
Общество,  Фото:pixabay.com
Страна является одной из территорий, пострадавших от изменения климата

29 марта в Монголии начал свою работу двухдневный региональный форум по «зелёному» развитию. Мероприятие стало предварительной дискуссией перед Монгольским экономическим форумом, который пройдёт 7-8 апреля.

Повестка дня включает в себя обсуждение вопросов экологического и «зелёного» финансирования, утверждение национальной дорожной карты по устойчивому финансированию. Кроме того, на форуме будут вручены сертификаты финансовым учреждениям и некоторым крупным компаниям, которые поддерживают национальное движение «Миллиард деревьев» по борьбе с изменением климата и опустыниванием.

По словам президента страны Ухнагийна Хурэлсуха на открытии регионального форума, Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата.

- За последние 10 лет количество климатических катастроф в Монголии утроилось по сравнению с 1990 годом, - заявил президент.

По словам премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, частота погодных катаклизмов в Монголии удвоилась, 76 процентов территории страны подвержены опустыниванию, 90 процентов пастбищ находятся под угрозой опустынивания, и с каждым годом снижается показатель страны, которая входит в число 20 стран с самым низким показателем водных ресурсов.

«Восстановление «зелёного» развития» является одним из 6 целей «Новой политики восстановления». В рамках новой политики правительство Монголии окажет поддержку успешному внедрению «зелёных» инструментов финансирования в стране. Также Монголия решила ежегодно тратить по крайней мере один процент своего ВВП на борьбу с опустыниванием. Кроме этого, на форуме был представлен план действий правительства по сокращению выбросов парниковых газов.

Все предложения и рекомендации этого форума будут представлены на предстоящем Монгольском экономическом форуме. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия катастрофа климат опустынивание глобальное потепление экология

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