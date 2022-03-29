В Бурятии мост отремонтировали впервые за 10 лет

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Раньше автомобилисты боялись ездить по мосту через реку Кудун



В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза вместе с лесопользователями отремонтировали мост через реку Кудун, которая разделяет посёлок Хуртэй на две части. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии.



- Последний раз мост ремонтировали 10 лет назад. За это время на проезжей части моста образовались выбоины, а металлические конструкции торчали и могли повредить колёса машин. Поэтому все опасались ездить по мосту, - рассказала руководитель Кудунского лесхоза Ольга Смолина.



Бурятские предприниматели предоставили пиломатериалы и вместе с лесниками Кудунского лесхоза заменили прогнившие доски. Также отремонтировали выпирающие металлические крепления моста.

