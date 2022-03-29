Раньше автомобилисты боялись ездить по мосту через реку Кудун
В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза вместе с лесопользователями отремонтировали мост через реку Кудун, которая разделяет посёлок Хуртэй на две части. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии.
- Последний раз мост ремонтировали 10 лет назад. За это время на проезжей части моста образовались выбоины, а металлические конструкции торчали и могли повредить колёса машин. Поэтому все опасались ездить по мосту, - рассказала руководитель Кудунского лесхоза Ольга Смолина.
Бурятские предприниматели предоставили пиломатериалы и вместе с лесниками Кудунского лесхоза заменили прогнившие доски. Также отремонтировали выпирающие металлические крепления моста.
В Бурятии мост отремонтировали впервые за 10 лет
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