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В Бурятии мост отремонтировали впервые за 10 лет

В Бурятии мост отремонтировали впервые за 10 лет
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Раньше автомобилисты боялись ездить по мосту через реку Кудун

В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза вместе с лесопользователями отремонтировали мост через реку Кудун, которая разделяет посёлок Хуртэй на две части. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии.

- Последний раз мост ремонтировали 10 лет назад. За это время на проезжей части моста образовались выбоины, а металлические конструкции торчали и могли повредить колёса машин. Поэтому все опасались ездить по мосту, - рассказала руководитель Кудунского лесхоза Ольга Смолина.

Бурятские предприниматели предоставили пиломатериалы и вместе с лесниками Кудунского лесхоза заменили прогнившие доски. Также отремонтировали выпирающие металлические крепления моста.
мост

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