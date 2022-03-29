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Заповедный инспектор из Бурятии запечатлел необычную утку в Москве

Общество, 
Артур Мурзаханов встретил гибридную утку во время утренней тренировки

Помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов на берегу Черкизовского пруда в Москве заметил двух уток-огарей. Однако самец этой парочки оказался гибридом огаря и кряквы с нетипичным окрасом.

- Во время утренней тренировки на берегу Черкизовского пруда обратил внимание на одну интересную парочку огарей. У огарей или красной утки характерное оранжево - коричневое оперение, но самец этой пары отличается нетипичным окрасом. Что-то среднее между огарём и кряквой. Покопался в интернете и нашёл вот что: «Благодаря зоопарку в Москве периодически встречают крягарей», - поделился в TeleМурзаханов.

По словам госинспектора, он наблюдает за ними уже несколько дней и обещает поделиться интересными моментами из их жизни.

- Расскажу, как самочка заступается за него. Отбивает атаки других ухажёров. Как они пытаются завоевать себе «место под солнцем» и как трудно быть «белой вороной». Вернее, смесью огаря и кряквы, - рассказал Мурзаханов.
птицы

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