Вознаграждение составит 40 и 50 тысяч рублей за достоверную информацию
Забайкальцы получат денежное вознаграждение в размере 40 и 50 тысяч за сообщения о поджигателях. Гражданам дадут награду только в том случае, если сведения будут достоверными, сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.
- Гражданину, сообщившему в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, выплачивается денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. При наличии двух и больше сообщений в отношении конкретного лица, виновного в возникновении природного пожара, денежное вознаграждение выплачивается гражданину, чье сообщение в правоохранительных органах зарегистрировано первым, - говорится в постановлении ведомства.
Отмечается, что награду в размере 50 тысяч за каждого задержанного получит и гражданин, который поможет схватить лицо, виновное в природном пожаре на территории Забайкалья.
Забайкальцам обещают денежную награду за выдачу поджигателей
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