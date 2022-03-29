Спортсменка из Бурятии выиграла чемпионат СФО по бодибилдингу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований



27 марта в Иркутске были разыграны медали и призы чемпионата Сибирского федерального округа по бодибилдингу, на котором две спортсменки из Бурятии выиграли три медали в различных номинациях.



Ксения Фёдорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.



Ещё одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призёром соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

