Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований
27 марта в Иркутске были разыграны медали и призы чемпионата Сибирского федерального округа по бодибилдингу, на котором две спортсменки из Бурятии выиграли три медали в различных номинациях.
Ксения Фёдорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.
Ещё одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призёром соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Спортсменка из Бурятии выиграла чемпионат СФО по бодибилдингу
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