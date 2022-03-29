В апреле в Улан-Удэ начнут ремонтировать дороги

В нормативное состояние приведут 29 участков



В столице Бурятии стартует ремонт дорог. Подрядчики на этой неделе начнут устанавливать информационные щиты, временные дорожные знаки на улицах Улан-Удэ.



- Впервые контракты на ремонт дорог этого года были заключены ещё в прошлом году. Это позволяет подрядчикам планомерно подготовиться к началу дорожно-строительного сезона и эту практику мы продолжим в будущем, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Дорожники приведут в нормативное состояние 29 участков общей протяжённостью 30 км во всех районах города.



- Мы полностью готовы к работам, у нас свой асфальтобетонный завод – инертные материалы ещё завозятся, техника есть, рабочая сила тоже. В середине апреля приступим к ремонту своих участков, - рассказали в одной из подрядных организаций.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, выбранные для ремонта дороги считаются социально важными, так как по ним проходит движение общественного транспорта и осуществляется подъезд к жилмассивам, школам, больницам и детским садам.



Дороги по улицам Терешковой, Широких-Полянского, Павлова, Залесная, Комсомольская, проспекту Строителей, улице Мокрова будет ремонтировать подрядная организация ООО «Доринвест». Дороги по улицам Блинова, О. Кошевого, Л. Шевцовой, Авиационная, проспекту Автомобилистов, улицам Лимонова, Маяковского, Столичная, Заиграевская, Дзержинского, Путейская, Клыпина, Шульца, Моховая, Сосновая, Банзарова, проспекту Победы, улицам Куйбышева, Балтахинова отремонтирует подрядная организация ООО «Дорстройинвест». Ремонт дорог по улицам Степная протока, Дорожная, Строителей проведёт подрядная организация ООО «Транссфера». Ремонт дорог от улицы 3-я Транспортная до Бурятского республиканского индустриального техникума и по улице Красноармейская проведёт подрядчик ООО «БСК».



Напомним, что в 2021 году в столице Бурятии обновили 34 км дорог – это 30 участков автотрасс во всех районах города.

