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Жителям Бурятии рекомендуют привиться от клещевого энцефалита

Жителям Бурятии рекомендуют привиться от клещевого энцефалита
Общество,  Фото:Pixabay
Жители республики могут получить вакцину бесплатно по ОМС

Служба крови Бурятии приглашает жителей республики пройти бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита.

С потеплением начинается активность клещей и возрастают риски заражения клещевым энцефалитом, поэтому медики рекомендуют не затягивать с постановкой вакцины.

Последствия от укуса энцефалитного клеща непредсказуемы - он может поразить центральную нервную систему и привести к нарушению дыхания и кровообращения, повреждению работы мозга, что может окончиться летальным исходом больного.

В Улан-Удэ вакцины можно получить в городских больницах и поликлиниках по следующим адресам:

- улица Яковлева, 8 больница №4, 318 кабинет. Телефон: 8 (3012) 37-95-91;
- улица Гармаева, 9 больница №5. Телефон: 8 (3012) 37-93-78;
- улица Московская, 1, поликлиника №6. Телефон: 8 (3012) 57-90-02;
- улица Каландаришвили, 27, поликлиника №1. Телефон: 8 (3012) 57-57-95 или 37-34-34;
- бульвар Карла Маркса, 12 поликлиника№2, 237 кабинет. Телефон: 8 (3012) 37-95-91;
- улица Тобольская, 155, поликлиника №3, 308 кабинет. Телефон: 8 (3012) 29-73-60.

Для того, чтобы получить вакцину нужно при себе иметь направление от врача, паспорт и полис обязательного медицинского страхования. 
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