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На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы

На Дальнем Востоке созданы военные противопаводковые группы
Общество,  Фото:pixabay.com
В их состав вошли более тысячи военнослужащих

На весенний период в Восточном военном округе сформирована группировка сил и средств по предупреждению последствий паводка. В состав групп вошли 8 летательных аппарата, 21 команда сапёров-подрывников, 26 единиц переправочно-десантной техники и 50 миномётных расчётов. В готовности приступить к выполнению поставленных задач находится 76 групп медицинского обеспечения и 24 подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.

- Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырёх тысяч миномётных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб, - сообщает пресс-служба ВВО.

Общая численность группировки составляет более 1100 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц специальной инженерной техники.

В связи с ожидаемым весенним половодьем есть вероятность заторов льда на реках Дальнего Востока и подтоплении низменных участков ряда населённых пунктов в Якутии и Бурятии, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской области.
паводок военнослужащие ВВО ДФО

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