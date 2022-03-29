Песок и мусор с улиц Улан-Удэ вывозят круглосуточно

Уборка ведётся с 4 марта



В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали 2 360 кубометров песка и мусора с улиц. Это 1 309 машин, сообщили в администрации города.



Ежедневно на улицах Улан-Удэ работает около 50 единиц спецтехники. В среднем за одни сутки специалисты комбината по благоустройству вывозят 100 кубометров смета.



Уборка ведётся в круглосуточном режиме механизированным и ручным способами.



Ночью городские дороги убирают подметально-уборочные машины Scandia 2W и трактор-щётки, которые подметают песок к прибордюрной части дорог. Затем с 6:00 к работе приступают уборщики территорий. Они собирают смет и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков. Также ночью мини трактор-щетки очищают тротуары от смета. С 4:00 на дежурство выходят подметально-уборочные машины «Пума».



Комбинат по благоустройству приступил к работам по уборке уличного смета с тротуаров и проезжей части дорог с 4 марта.



О необходимости уборки городских улиц можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.

