Уборка ведётся с 4 марта
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали 2 360 кубометров песка и мусора с улиц. Это 1 309 машин, сообщили в администрации города.
Ежедневно на улицах Улан-Удэ работает около 50 единиц спецтехники. В среднем за одни сутки специалисты комбината по благоустройству вывозят 100 кубометров смета.
Уборка ведётся в круглосуточном режиме механизированным и ручным способами.
Ночью городские дороги убирают подметально-уборочные машины Scandia 2W и трактор-щётки, которые подметают песок к прибордюрной части дорог. Затем с 6:00 к работе приступают уборщики территорий. Они собирают смет и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков. Также ночью мини трактор-щетки очищают тротуары от смета. С 4:00 на дежурство выходят подметально-уборочные машины «Пума».
Комбинат по благоустройству приступил к работам по уборке уличного смета с тротуаров и проезжей части дорог с 4 марта.
О необходимости уборки городских улиц можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.
Песок и мусор с улиц Улан-Удэ вывозят круглосуточно
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