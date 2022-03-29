В Бурятии юные лесники узнали, как перерабатывают шишки

Лесники научили ребят пользоваться оборудованием для тушения лесных пожаров
В гости к сотрудникам Бичурского лесхоза и лесничества пришли ребята из школьного лесничества «Бичурский дозор», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники научили ребят пользоваться оборудованием для тушения лесных пожаров: ранцевым лесным огнетушителем, зажигательным аппаратом и воздуходувкой, а также показали лесопожарную технику.
- Больше всего мне понравилась автоцистерна. Очень яркая и полезная машина! В ней есть всё необходимое оборудование, а самое главное – на ней можно доставить воду на лесной пожар, - поделился юный лесник Миша.
Затем дети узнали, как проходит процесс переработки сосновой шишки для получения семян.
- Зимой мы с ребятами собирали шишку, а сейчас наступило время её переработки. Школьники узнали, как мы очищаем шишку от мусора, а затем помещаем в печь, где шишка высыхает и раскрывается. Дети очень внимательно и с интересом слушали, и попросили взять их с собой на посев питомника, - рассказал заместитель руководителя Бичурского лесхоза Алексей Халецкий.
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