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В Бурятии юные лесники узнали, как перерабатывают шишки

В Бурятии юные лесники узнали, как перерабатывают шишки
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники научили ребят пользоваться оборудованием для тушения лесных пожаров

В гости к сотрудникам Бичурского лесхоза и лесничества пришли ребята из школьного лесничества «Бичурский дозор», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники научили ребят пользоваться оборудованием для тушения лесных пожаров: ранцевым лесным огнетушителем, зажигательным аппаратом и воздуходувкой, а также показали лесопожарную технику.

- Больше всего мне понравилась автоцистерна. Очень яркая и полезная машина! В ней есть всё необходимое оборудование, а самое главное – на ней можно доставить воду на лесной пожар, - поделился юный лесник Миша.

Затем дети узнали, как проходит процесс переработки сосновой шишки для получения семян.

- Зимой мы с ребятами собирали шишку, а сейчас наступило время её переработки. Школьники узнали, как мы очищаем шишку от мусора, а затем помещаем в печь, где шишка высыхает и раскрывается. Дети очень внимательно и с интересом слушали, и попросили взять их с собой на посев питомника, - рассказал заместитель руководителя Бичурского лесхоза Алексей Халецкий. 
лесники

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