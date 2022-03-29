Минтрас России хочет, чтобы ФСБ контролировала работу такси

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Ведомство подготовило законопроект, обязывающий агрегаторов такси передавать свои данные



Минтранс разработал новую версию так называемого законопроекта о такси «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», согласно которой службы заказа легкового такси обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщает РБК.



Отмечается, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ - в тексте законопроекта не приводятся.



Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителей в региональную навигационно-информационную систему.



Сообщается, что законопроект уже согласовали профильные ведомства - минюст, Ространснадзор, минтруд, минфин, минэкономразвития, минпромторг, ФНС и минздрав.



Кроме того, в законопроекте предлагается: ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона, обязать установку устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.



А также ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано, завести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа, обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия и заключать договор с самозанятыми.