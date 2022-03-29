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Жителям Бурятии нельзя вывозить в Монголию зерно и сахар

Жителям Бурятии нельзя вывозить в Монголию зерно и сахар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 30 марта снимают ограничения на передвижения через границу с Монголией

Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 марта жители Бурятии смогут въезжать в Монголию на автомобилях. Граница откроется спустя почти два года.

В связи со снятием ограничений на въезд и выезд через сухопутную границу России с Монголией первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака напомнил о запрете на вывоз зерна и сахара.

- С 30 марта этого года с 00.00 часов снимаются ограничения по перемещению физических лиц через сухопутную границу России с Монголией. Соответственно мы ожидаем значительное увеличение пассажиропотока через пункты пропуска: МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки и ДАПП Монды. В связи с этим напоминаем гражданам России, Монголии и третьих стран о временных ограничениях в отношении вывоза отдельных категорий товаров из России, предусмотренными указами президента и постановлениями правительства, в связи с принимаемыми мерами по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Для физических лиц введён запрет на вывоз из Российской Федерации в зарубежные страны и страны ЕАЭС сахара белого и сахара-сырца тростникового и зерновых культур (пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением вывоза в Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику). Эти ограничения касаются в том числе вывозимых товаров для личного пользования, - сообщил Иван Бурлака.

Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня, а ограничение на вывоз сахара – до 31 августа этого года.

Также Иван Бурлака обратил внимание на то, что со 2 марта введён запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли.

Однако сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов. Кроме этого, если сумма вывозимых российских рублей превышает 100 тысяч долларов, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение.

Монголия граница

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