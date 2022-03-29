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В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно

В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина, больной открытой формой туберкулёза, сам лечиться не хочет

30-летний житель Прибайкальского района Бурятии, больной открытой формой туберкулёза, спокойно разгуливал по улицам. Несмотря на то, что он может заразить других людей, от лечения мужчина всякий раз отказывался.

В итоге госпитализировать опасного больного пришлось принудительно, через суд.

- В интересах неопределённого круга лиц суд вынес решение о принудительной госпитализации мужчины в республиканский противотуберкулезный диспансер имени Дугаровой в Улан-Удэ. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом мужчину, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Судебные приставы и медики выехали к дому больного на специализированном транспорте. Кстати, все они использовали средства индивидуальной защиты.

Только так мужчину удалось госпитализировать. Теперь ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.

Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам прошлого года в Бурятии впервые за последние годы выросла заболеваемость туберкулёзом, среди детей – сразу на 40%. Возможно, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, ведь при этой болезни поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка. Когда человек абсолютно здоров, даже если он является носителем инфекции, он может и не заболеть. Но в случае поражения лёгочной ткани туберкулёзная палочка «просыпается».


туберкулез судебные приставы

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