Мужчина, больной открытой формой туберкулёза, сам лечиться не хочет
30-летний житель Прибайкальского района Бурятии, больной открытой формой туберкулёза, спокойно разгуливал по улицам. Несмотря на то, что он может заразить других людей, от лечения мужчина всякий раз отказывался.
В итоге госпитализировать опасного больного пришлось принудительно, через суд.
- В интересах неопределённого круга лиц суд вынес решение о принудительной госпитализации мужчины в республиканский противотуберкулезный диспансер имени Дугаровой в Улан-Удэ. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом мужчину, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Судебные приставы и медики выехали к дому больного на специализированном транспорте. Кстати, все они использовали средства индивидуальной защиты.
Только так мужчину удалось госпитализировать. Теперь ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам прошлого года в Бурятии впервые за последние годы выросла заболеваемость туберкулёзом, среди детей – сразу на 40%. Возможно, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, ведь при этой болезни поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка. Когда человек абсолютно здоров, даже если он является носителем инфекции, он может и не заболеть. Но в случае поражения лёгочной ткани туберкулёзная палочка «просыпается».
В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прежде такие показатели были только в мае 2021 года
В пенсионном фонде ответили на актуальный вопрос
Круглогодичные теплицы позволят снизить зависимость от импортных овощей
В Улан-Удэ полным ходом идёт мойка пешеходных светофоров
В республике в последние годы эффективно развивается сфера образования
Новые школы появятся в Улан-Удэ и пригороде
Прокурорская проверка выявила нарушения
На Арее проведут фестиваль народного художественного творчества
Турнир проведут среди младших юношей
В республике ветреная погода
Республиканский финал пройдёт в конце апреля
Обладателем главного приза стал догоец Баяр Жаргалов
В войсках ВВО проводится отборочный этап конкурса лётных экипажей
Григорий Галазий посвятил защите и изучению озера Байкал всю свою жизнь
Жители края смогут приехать в соседнюю страну с 30 марта