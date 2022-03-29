Это акция для семей военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине
В рамках всероссийского флэшмоба «Своих не бросаем» Бурятский театр оперы и балета совместно с минкультом республики проводят акцию «Искусство объединяет».
Для семей военнослужащих из Бурятии, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины, будут предоставляться бесплатные билеты на спектакли театра до конца 82 сезона.
- Наша акция - это не политическое заявление, а возможность протянуть руку помощи тем, кто оказался в эпицентре событий. Если посмотреть с точки зрения истории - оперное и балетное искусство, классическая музыка всегда играли роль духовного наставника в минуты тяжелых испытаний. Наши артисты через творчество желают поделиться своим теплом, соучастием и поддержкой. Благотворительные организации предоставляют материальную помощь, а театр помогает хоть на время отвлечься от тревожных мыслей, переживаний, полечить душу. Искусство объединяет, - рассказал директор театра Дмитрий Дылыков.
В оперном отмечают, что к Международному дню театра в рамках акции более сорока членов семей военных посмотрели оперу «Князь Игорь» (12+). Театр продолжит сотрудничество с воинскими частями не только города, но и районов Бурятии.
Акцию оценили семьи военнослужащих. Они передали слова благодарности руководству и коллективу Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
В Бурятии семьи военнослужащих могут посещать спектакли бесплатно
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