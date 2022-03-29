За медали боролись юноши 2007-2011 годов рождения
26 марта в спортивном комплексе СШОР №10 города Улан-Удэ прошло открытое первенство Бурятии по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 и 2010-2011 годов рождения. Соревнования проводились в рамках всероссийского смотра конкурса «Динамо» - детям России».
В личном первенстве приняло участие 442 юных спортсмена в составе 28 команд из Улан-Удэ, районов Бурятии, а также Забайкальского края и Иркутской области. На соревнованиях было разыграно 15 комплектов наград.
По результатам личных встреч были выявлены победители и призёры соревнований в командном зачёте. Первое место завоевала команда Джидинского района. Второе место заняла команда Закаменского района. На третьей ступеньке пьедестала расположились спортсмены Тункинского района.
Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и дипломами. Призёры в личном первенстве – медалями и призами. Чемпионы получили специальные призы, сообщает пресс-служба БРО общества «Динамо».
В Бурятии прошло открытое первенство по вольной борьбе
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