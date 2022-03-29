В Иркутской области провели «Братскую рыбалку»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

В соревнованиях участвовало более 370 рыболовов



В Иркутской области состоялись соревнования по подлёдному лову «Братская рыбалка». В этом году в ней приняли участие 373 человека. Всё чаще на рыбацкий турнир приезжают целыми семьями. В этот раз организаторы насчитали 28 семей. Напомним, никаких ограничений нет: участвуют все, кто хочет.



Традиционно турнир состоялся на льду Курчатовского залива Братского моря у загородного клуба «Белый берег». Помимо рыбалки, участники соревновались в конкурсе на самое быстрое бурение лунки.



Как сообщает пресс-служба администрации Братска, главный приз — «мотособаку» — завоевал на «Братской рыбалке» Валерий Кузнецов. Он поймал 2,561 кг рыбы.



— Клевало хорошо, но, если честно, на победу я не рассчитывал, — сказал победитель. — А вообще нас тут целая команда, мы старались, поддерживали друг друга и психологически, и физически. Эмоции классные! Такие соревнования, конечно, нужны. Спорт объединяет и сдружает. Совет начинающим: терпение и труд все перетрут!



На втором месте — Александр Туманин (2285 г рыбы), на третьем — Алексей Котубей (1799 г). Самым юным участником стал двухлетний Артём С., самым старшим — Олег Лысиков (67 лет). Самую маленькую рыбку (6 г) поймал Павел Петров, самую большую — Евгений Долгополов (234 г). Победительницей в номинации «Рыбачка» стала Анна Кузнецова, а семья Бондарчук получила звание «Дружная рыбацкая семья». Александр Головань поймал самую первую рыбку. В номинации «скоростное бурение» сильнейшими стали Александр Туманин и Елена Туманина.

