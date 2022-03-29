Спортсмен победил в весовой категории до 75 килограммов
Чемпионат и первенство России по французскому боксу «сават» в дисциплине «комба» (полный контакт) проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 марта. На соревнованиях Забайкалье представляли два кикбоксёра: Евгений Москалев и Алексей Шелестов с тренером Дмитрием Фёдоровым. Среди мужчин в весовой категории до 75 килограммов чемпионом России стал инженер ТГК-14 Евгений Москалев.
- В финальном поединке Евгений победил представителя города Санкт-Петербурга. На протяжении всего боя нашему спортсмену удалось несколько раз послать соперника в нокдаун. Правильный тренировочный план дал свои результаты. Надеялся на две золотые медали, но, к сожалению, в первом бою Алексей Шелестов среди юниоров потерпел поражение от представителя Южно-Сахалинска, который и стал победителем. Впереди чемпионат России в дисциплине «Ассо», на котором тоже постараемся выступить, конечно, после небольшого отдыха. В этом году на чемпионате и первенстве России была очень хорошая конкуренция и много боёв заканчивались нокаутом. В общем не останавливаемся на достигнутом, - рассказал тренер Дмитрий Фёдоров.
По правилам соревнований предварительные поединки проводятся по формуле: три раунда по две минуты в перчатках, шлемах и щитках. Финальные поединки проводятся по формуле: пять раундов по две минуты без щитков и шлема. Спортсмены все свои поединки проводят в специальных жёстких башмаках саватках (основное оружие саватье). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Забайкальский кикбоксёр стал чемпионом России по савату
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