В Забайкалье подписан меморандум о сдерживании цен на продукты

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Его подписали местные торговые сети и региональное министерство экономики



В Забайкальском крае с 28 марта будут удерживать стоимость основных продуктов питания. Министерство экономического развития региона и руководство торговых сетей подписали меморандум взаимопонимания.



- В перечне товаров, цены на которые должны держать на одном уровне, девять наименований продуктов. В магазинах они будут отмечены специальным жёлтым ценником. На них предприниматели гарантируют не повышать цену более чем на 15% к оптово-отпускной цене производителя или поставщика, - отметил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Меморандум о сдерживании цен подписали 10 торговых сетей. В списке товаров: молоко, подсолнечное рафинированное масло, сахар-песок, мука пшеничная высшего и первого сортов, рис, макароны, соль и хлеб пшеничный.



Как сообщает пресс-служба министерства, срок заключения данного меморандума составляет три месяца и может продлеваться.

