Забайкалью выделили 788 млн на восстановление дорог после паводка

Все работы планируется завершить в 2023 году



Правительство России выделило Забайкальскому краю более 788 миллионов рублей на два года для восстановления дорожной инфраструктуры после паводка 2021 года. Соответствующее распоряжение средств 26 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства.



- В Забайкалье во время паводка 2021 года пострадала дорожная инфраструктура в 14 районах, рабочей группой Росавтодора подтверждён ущерб 132 километров дорог и 80 мостов. В прошлом году восстановлено 69,5 километра дорог регионального и местного значения и 44 моста, - рассказал исполняющий обязанности руководителя министерства строительства Забайкалья Сергей Кривощеков.



Он отметил, что завершить работы на автомобильных дорогах планируется до конца 2022 года, за исключением трёх железобетонных капитальных мостов, так как для их ремонта в настоящее время приступили к разработке проектно-сметной документации. Восстановить указанные сооружения планируется в 2023 году.

