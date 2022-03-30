В Иркутске разыграют межрегиональный кубок по ММА

Общество, Фото: федерация СБЕ (ММА) Иркутской области

Зрителей ожидает новый формат турнира



В Иркутске 3 апреля состоится XI открытый межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Ярости – 2022». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Байкал-Арена».



Турнир проведут среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров 18-20 лет и мужчин старше 20 лет. Также состоятся учебно-тренировочные поединки с ограничениями среди мальчиков и девочек 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет.



Зрителей ожидает новый формат турнира: 4 ковра для поединков плюс арена в центре для боёв. Все финалы в возрастных группах от 12 лет и старше будут проходить на ней.



10 чемпионских поясов получат лучшие бойцы турнира. Командам-победителям вручат три огромных кубка. Также 90 эксклюзивных статуэток получат все победители. Призы от партнёров турнира будут вручены в номинациях: «За волю к победе», «Лучшая техника», а также призёрам. Финалистам турнира будут присвоены разряды по ММА по итогам выступления. Об этом сообщает федерация СБЕ (ММА) Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

