Зрителей ожидает новый формат турнира
В Иркутске 3 апреля состоится XI открытый межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Ярости – 2022». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Байкал-Арена».
Турнир проведут среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров 18-20 лет и мужчин старше 20 лет. Также состоятся учебно-тренировочные поединки с ограничениями среди мальчиков и девочек 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет.
Зрителей ожидает новый формат турнира: 4 ковра для поединков плюс арена в центре для боёв. Все финалы в возрастных группах от 12 лет и старше будут проходить на ней.
10 чемпионских поясов получат лучшие бойцы турнира. Командам-победителям вручат три огромных кубка. Также 90 эксклюзивных статуэток получат все победители. Призы от партнёров турнира будут вручены в номинациях: «За волю к победе», «Лучшая техника», а также призёрам. Финалистам турнира будут присвоены разряды по ММА по итогам выступления. Об этом сообщает федерация СБЕ (ММА) Иркутской области.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске разыграют межрегиональный кубок по ММА
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