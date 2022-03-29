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Призёр «Байкальской рыбалки» подарил свой приз детям-сиротам

Призёр «Байкальской рыбалки» подарил свой приз детям-сиротам
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юный рыболов передал выигранный велосипед в дар детям центра «Звёздный»

В Бурятии прошёл фестиваль «Байкальская рыбалка». В «Детской Байкальской рыбалке» приняли около 70 ребят, которые боролись за главный приз – квадроцикл. Среди команд – воспитанники Кабанского и Баргузинского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

- Наши ребята с 2016 года принимают активное участие в фестивале «Байкальская рыбалка». Ежегодно воспитанники проходят отбор на чемпионате Кабанского района по рыбной ловле, где традиционно занимают призовые места. Так, в 2022 году ребята заняли 3 место. К сожалению, в этот удача была не нашей стороне. Зато ребята поучаствовали в конкурсах, покатались на снегоходах, сделали много памятных фотографий, – рассказал директор Кабанского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Андрей Зарубин. – Вместе с нами была и группа поддержки. Они придумали речёвки, нарисовали плакат и тем самым подбадривали ребят.

Ещё одна команда Баргузинского центра «Звёздный» состояла из четырёх человек – двух сотрудников учреждения и двух воспитанников: Артёма Б. и Никиты Х.

- В прошлом году наши ребята заняли третье место, им вручили гироскутер. В этом году такого улова не было, и мы не смогли взять призовые места. Но не это главное, главное – участие и эмоции детей, - считает директор центра «Звёздный» Олег Цыремпилов.

В этом году удача улыбнулась юному уланудэнцу Кириллу Ц. Он наловил 22 грамма рыбы и стал вторым в соревнованиях по подлёдному лову. Кирилл выиграл внедорожный велосипед, который сразу после церемонии награждения передал в дар детям центра «Звёздный». Как рассказал папа юного рыбака Николай, он сам профессиональный рыболов-спортсмен и активист федерации рыболовного спорта Бурятии, поэтому и сын с ранних лет увлёкся этим занятием.

- Второй год подряд Кирилл участвует в «Детской Байкальской рыбалке». В этом году ему удалось занять второе место. Накануне соревнований мы договорились, что, если станем победителями и нам вручат приз, мы его дарим детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказал Николай Алексеевич. – Поэтому внедорожный велосипед мы подарили ребятам центра «Звёздный». Если в следующем году станем призёрами, то выигрыш снова передадим какому-нибудь социальному центру.

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