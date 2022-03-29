Аграрии Бурятии хотят увеличить собственное производство овощей

Круглогодичные теплицы позволят снизить зависимость от импортных овощей



Как известно, минсельхоз России взял курс на импортозамещение овощей. В главном аграрном ведомстве страны твёрдо намерены увеличивать темпы роста производства тепличных круглогодичных комплексов. Так, в настоящее время ведётся строительство более 50 комплексов общей площадью не менее 450 гектаров и мощностью около 300 тысяч тонн продукции.



В Бурятии круглый год функционируют четыре тепличных комплекса – в Селенгинском и Мухоршибирском районах. Это компания «Гаг», индивидуальные предприниматели Арутюнян, Григорян и компания «Дары Тугнуя».



У предприятий Селенгинского района общая площадь теплиц занимает 2,5 гектара, «Дары Тугнуя» - 0,78 гектара. В теплицах произрастают помидоры, огурцы, перцы и цветы, которые сбываются в продуктовые гипермаркеты Улан-Удэ и Иркутска.



В минсельхозе республике отмечают, что Бурятия при грамотном подходе и необходимом уровне инвестиций и господдержки сможет полностью обеспечивать себя овощами, что напрямую скажется на снижении цен и позволит увеличить производство относительно недорогих овощей. Однако реализацию масштабных тепличных проектов сдерживает дороговизна строительства тепличных комплексов.



Тогда аграрии Бурятии предложили минсельхозу России рассмотреть вопрос об увеличении компенсации понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов - с 20 до 40%. То есть, предполагается, что 40 % от общей стоимости затрат компенсируется государством. Кроме того, внесено предложение о компенсации затрат на электроэнергию.



- Развитию предприятий агропромышленного комплекса помогают меры господдержки, в частности, льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии», и мы видим это на практике – агробизнес при поддержке государства справляется и с рынком, и новыми задачами, несмотря на зону рискованного земледелия. Сейчас, в условиях, когда нам нужно наращивать свои объемы производства овощей закрытого грунта, увеличение компенсаций на строительство новых теплиц до 40% и части затрат на электроэнергию - значительно облегчат жизнь и действующим и потенциальным овощеводам, - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.



Глава аграрного ведомства отметил, что они и дальше будут лоббировать и всячески курировать свои предложения на уровне минсельхоза России.