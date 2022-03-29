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В Улан-Удэ вручную отмывают светофоры

В Улан-Удэ вручную отмывают светофоры
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
В Улан-Удэ полным ходом идёт мойка пешеходных светофоров

В Улан-Удэ проводят ревизию и мойку всех Т-7 светофоров (эти светофоры установлены на нерегулируемых пешеходных переходах). За вчерашний день сотрудники «Горсвета» помыли восемь объектов. Каждый объект включает в себе солнечную батарею и две светофорные линзы, сообщили в МБУ «Горсвет».


Автономный светофор Т-7 повышает безопасность пешеходных нерегулируемых перекрестков. Своим миганием он предупреждает водителя о пешеходном переходе и необходимости скинуть скорость. Эффективно применяется и днём, и в ночное время. Такие светофоры устанавливаются возле школ и дошкольных учреждениях.

На сегодняшний день в Улан-Удэ находится 45 Т-7 светофоров.


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