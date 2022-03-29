В Забайкальске открылся транспортно-логистический комплекс

Следующим этапом реконструкции станет увеличение пропускной способности ж/д станции



28 марта открылся транспортно-логистический комплекс (ТЛК) на пограничной станции Забайкальск. В церемонии открытия в режиме телемоста участвовали министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.



– Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть, – заявил Олег Белозёров.



ТЛК предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колёсной техники длинномерных и тяжеловесных грузов. Кроме того, комплекс может осуществлять длительное хранение тарно-штучных и скоропортящихся грузов. Предприятие оснащено современным оборудованием: девятью козловыми кранами различной грузоподъёмности (от 12,5 до 100 тонн), 10 малогабаритными погрузчиками.



Транспортно-логистический комплекс построен в рамках программы по развитию станции Забайкальск. Инвестиции в реализацию проекта составили 10 млрд рублей. На эти средства выполнен большой объём землеустроительных работ, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, построены 19 искусственных сооружений. На территории ТЛК возведены ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, общежитие для рабочих, новый пост электрической централизации, 10 пунктов обогрева для работников, котельная. На предприятии создано 98 дополнительных рабочих мест.



- Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32-х пар поездов. В настоящее время технические возможности рассчитаны на отправку в Китайскую Народную Республику в среднем в сутки 18 грузовых поездов, на приём из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.



