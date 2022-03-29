Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

В республике в последние годы эффективно развивается сфера образования



28 февраля заместитель министра просвещения России Андрей Николаев сообщил на совещании по реализации национальных проектов «Демография» и «Образование», что Бурятия находится в «зелёной зоне» среди регионов страны по строительству и ремонту объектов образования.



Как отметил в начале совещания глава республики Алексей Цыденов, в регионе в последние годы эффективно развивается сфера образования.



- У нас построено 27 детских садов за этот период, 17 школ введено, и практически 90 % – все с поддержкой Минпросвещения. Отдельно хотел бы отметить программу поддержки частных детских садов, когда Минпросвещения выделяет средства на закупку оборудования, комплектования детских садов, подготовку для того, чтобы полноценными были условия содержания детей, их воспитания, развития и образования. И те решения, которые принял президент, с вашей помощью мы реализуем – это доплаты по классному сопровождению у нас они в полной мере реализуются, - отметил Алексей Цыденов.



По словам Андрея Николаева, республика идёт в авангарде и передовиках в России по реализации проектов образования.



- Бурятия идёт в авангарде и передовиках по реализации наших проектов. У вас дисциплина финансовая, строительная и исполнительская на очень высоком уровне. По результатам 2021 года по кассовому исполнению, по всем инфраструктурным проектам это практически 100% исполнение. Кроме того, республика по плану-графику ремонта учреждений общего образования достаточно давно находится в зелёной зоне, и мы очень надеемся, что из этой зоны, даже в жёлтую мы ни разу ни в одном из месяцев этого ремонтно-строительного цикла не выйдем, - сказал Андрей Николаев.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, также Бурятия характеризуется большой дисциплиной и ответственностью как в вводе объектов, так и в освоении средств федерального бюджета на строительство объектов образования.



- В рамках тех ассигнований, проектов, которые предоставляются бюджету Республики Бурятия, мы понимаем, что регион занимает очень значимое место в реализации национального проекта «Образование» в целом, и в той части национального проекта «Демография», которая связана с созданием новых мест в учреждениях дошкольного образования. Мы сейчас активно ведём совместную работу по строительству ещё 17 школ. У нас в основной своей части уже реализован проект по созданию учреждений дошкольного образования, но тем не менее, ещё 2 детских садика мы в ближайшее время совместно достраиваем, до финансируем, и они будут в республике введены, - сказал заместитель министра просвещения России.



Помимо строительства новых школ, особое значение Минпросвещения РФ придаёт реализации в 2022 году программы по капитальному ремонту школ. Из 95 учреждений образования в Бурятии в этом году в республике за счёт средств федерального бюджета будут капитально отремонтированы 55 школ. Данные образовательные учреждения уже имеют положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.



- У нас есть школы, где нельзя окно открывать, кроме шуток, потому что если его откроешь, то стена упадёт. Оконная рама выполняет несущие функции стены. Поэтому, пользуясь случаем хочется сказать спасибо президенту страны, министерству просвещения России как инициаторам, что такой проект по капремонту школ пришёл в нашу республику. Это просто мега актуальная программа, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В министерстве просвещения РФ также подчеркнули, что на сегодняшний день в стране не прогнозируется рисков по завершению строительства или капитального ремонта объектов образования.



- Сектор строительный наименее подвержен всем тем негативным сторонам, которые сейчас у нас появляются в результате макроэкономической ситуации. Как раз строительная отрасль может выступить своего рода драйвером развития экономики. Мы строим достаточно типовые социальные объекты, которые не заточены на использование при строительстве какого-то импортного оборудования и материалов. Это практически 100% – отечественные материалы, поэтому рисков кроме текущей конъюнктуры и отдельных спекулятивных проявлений мы не видим, - заявил Андрей Николаев.

