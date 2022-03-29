Новые школы появятся в Улан-Удэ и пригороде
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о строительстве четырёх новых школ в Улан-Удэ. Они появятся в микрорайонах, где действующие учреждения сильно переуплотнены: в 102 микрорайоне, в 103 микрорайоне, рядом со школой №19 на улице Жердева и в микрорайоне Забайкальский.
Всего же в Бурятии до конца года будет построено десять новых школ.
Подрядчики готовы без промедления приступить к строительным работам и завершить строительство новых школ к концу этого года, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
Помимо Улан-Удэ, школы появятся в селе Иволгинск (на 450 мест), в улусе Нур-Селение (на 250 мест), в селе Нижняя Иволга (на 250 мест), в селе Поселье (на 250 мест), в селе Сотниково (на 250 мест), в селе Нижний Саянтуй (на 360 мест).
В октябре 2021 между Бурятией и ООО «ПроШкола» были заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ.
- Общая стоимость строительства 10 школ на инвестиционной стадии составляет 6 868 млрд. рублей (с НДС). Из них 4 186 млрд - средства концессионера, 53,6 млн - региональный бюджет, 2 628 млрд - средства федерального бюджета, - уточнили в минстрое.
28 марта состоялось совещание по вопросам строительства объектов под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, в котором принял участие замминистра просвещения России Андрей Николаев. Перед этим представители управления капстроительства и подрядных организаций совместно с Главой Бурятии совершили рабочую поездку по участкам под строительство новых школ.
- Мы обсудили максимальный объём вопросов, нюансы строительства, включая стоимость стройматериалов, оценили уровень имеющихся ресурсов и рабочей силы. Работы предстоит много, но школы должны быть построены качественно и в срок, - пояснил начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.
28 марта на улице Автотранспортная в Улан-Удэ открылась самая большая школа на Дальнем Востоке.
В Бурятии до конца года построят десять новых школ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике в последние годы эффективно развивается сфера образования
Новые школы появятся в Улан-Удэ и пригороде
Прокурорская проверка выявила нарушения
На Арее проведут фестиваль народного художественного творчества
Турнир проведут среди младших юношей
В республике ветреная погода
Республиканский финал пройдёт в конце апреля
Обладателем главного приза стал догоец Баяр Жаргалов
В войсках ВВО проводится отборочный этап конкурса лётных экипажей
Григорий Галазий посвятил защите и изучению озера Байкал всю свою жизнь
Жители края смогут приехать в соседнюю страну с 30 марта
В кадровом центре планируется принимать до 12 тысяч посетителей в год
Участие в играх приняли учебные заведения Бурятии и Тувы
Новая школа на Автотранспортной стала самой большой не только в Бурятии, но и на Дальнем Востоке
На эти цели направят 7,7 млрд рублей