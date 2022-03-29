В дело вмешалась прокуратура
В Северо-Байкальском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю продуктами в магазинах, нарушил трудовое законодательство.
Установлено, что с февраля женщина работала у бизнесмена продавцом. Трудовой договор в письменной форме по истечении трёх рабочих дней со дня допущения работника к работе не заключён.
В отношении работодателя возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде предупреждения.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии продавец продуктового работала без трудового договора
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