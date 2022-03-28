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На севере Бурятии родился страусёнок

На севере Бурятии родился страусёнок
Общество,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Каждые четыре часа яйцо приходилось переворачивать вручную

Страусёнок родился в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».

Вывела птенца жительница посёлка Нижнеангарск Екатерина Бистрика, которая ранее взялась за разведение экзотических птиц.

- Моё увлечение преследует меня уже давно, раньше я относилась к этому как к хобби. Мне нравится процесс выращивания. Очень интересно смотреть, а тем более участвовать в нём. Раньше я и подумать не могла, что такое возможно, но, пообщавшись с людьми, которые в этом деле не первый год, я поняла, что всё это реально. Нужно только создать подходящие условия. Это было сложно, но очень интересно, - рассказала она.

Скоро на свет должен появиться и второй страусёнок. Пока он не проклёвывается, но пищит в яйце.

- Когда ты погружён в своё дело с головой и хочешь добиться результата, ты получаешь от этого удовольствие, - отмечает Екатерина.

Период инкубации у страусенка 55 дней. Это были бессонные более 50 ночей, ведь каждые четыре часа нужно переворачивать каждое яйцо вручную. Екатерина практически жила возле инкубатора.

Как сообщал «Байкал-Daily», страусов разводят и в Тарбагатайском районе. Более шести лет назад здесь появилась страусиная ферма, которая с тех пор значительно разрослась. Занимаются страусиным хозяйством Алексей и Ирина Дмитриевы. Помимо страусов и эму, на ферме есть ещё много других животных: павлины, куры разных пород, кролики, фазаны, цесарки, енот, шиншиллы, лось, олень.

Страусов разводят и в бичурской ферме. Инициатором необычного эксперимента стал фермер Александр Утенков. В 2021 году он показал яйца изумрудного цвета, которые несут его питомцы.


страусы птицы фермеры

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